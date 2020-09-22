ТПП направила в Правительство три пакета предложений по преодолению кризиса

Сегодня, 22 сентября, проходит заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. Специалисты дали свои рекомендации к общенациональному плану Правительства РФ по восстановлению экономики, передает корреспондент Накануне.RU.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин заявил, что с начала эпидемии коронавируса Палата направила три пакета предложений в Правительство и профильные министерства, готовятся предложения и сейчас. "Ковид-кризисом", по его мнению, нанесен беспрецедентный ущерб и потому меры по восстановлению экономики должны быть тоже беспрецедентными, речь о господдержке.

"Мы предложили увеличить лимиты субсидии организациям промышленности гражданского назначения в целях снижения затрат на транспортировку продукции, увеличения доли по обрабатывающим отраслям промышленности. Касательно внешнеэкономической деятельности в отношении компонентов аналоги, которых в Российской Федерации не производятся, но производятся на территории ЕС, необходимо внедрение механизма поддержки проектов, предполагающих закупку указанных компонентов в других странах, в том числе в формах льготного финансирования Евразийским банком развития и другими фондами с участием бюджета страны", - рассказал эксперт.

Дмитрий Курочкин отметил успехи Фонда развития промышленности, если раньше фонд в среднем выдавал 20 млрд, то в этом году был докапитализирован и только по одной из 10 программ, в рамках противодействия эпидемии, было выделено 30 млрд.