"Часики-то тикают". Новый логотип Сбербанка "за 300 миллионов долларов" обсуждают в сети

22 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Ребрендинг группы Сбербанк сентябрь 2020. (2020) | Фото: vc.ru

"Часики-то тикают". Новый логотип Сбербанка "за 300 миллионов долларов" обсуждают в сети

Сбербанк готовится к презентации нового логотипа/бренда – предположительно, мероприятие состоится 24 сентября. Накануне случилась "утечка": агентство РИА "Новости" опубликовало изображение, которое назвало "новым логотипом группы Сбербанк".

Изображение было тут же раскритиковано пользователями соцсетей и рядом СМИ, а также некоторыми дизайнерами. В банке пока не комментируют подлинность изображения. Ситуация усугубилась тем, что в сети появилась и цифра, в которую, якобы, обошелся ребрендинг группы - $300 млн. Многие спутали понятия и посчитали, что 300 млн уплачено за новый "градиентный" логотип. В действительности же стоимость ребрендинга группы неизвестна, а в $300 млн оценивал возможную стоимость ребрендинга Сбербанка аналитик компании "Делойт СНГ" Сергей Гришунин еще в августе 2019 года.

Ребрендинг группы Сбербанк сентябрь 2020.|Фото: РИА Новости

Предполагаемый новый логотип группы Сбербанк. Иллюстрация: РИА Новости

Впрочем, сомневаться в том, что на ребрендинг Герман Греф потратит значительные средства, не приходится. Конференцию, которая пройдет 24 сентября, компания ранее анонсировала как "самую большую трансформацию Сбербанка за всю историю". Планируется, что публике представят не только новый фирменный стиль, но и новые сервисы и продукты для клиентов.

Ребрендинг группы Сбербанк сентябрь 2020.|Фото: vc.ru

Коллаж: vc.ru

Что касается самого логотипа, то из него исчезнет слово "банк". Топ-менеджеры компании ранее не раз говорили, что хотят уйти от ассоциации группы исключительно с кредитной организацией. "Банк", предположительно, уйдет и из всех названий компаний экосистемы, например, будет просто "СберЛизинг".

В сети по-разному комментируют увиденное. Кто-то считает, что сейчас проводить ребрендинг - все равно, что устраивать пир во время чумы. Другие просто считают неудачными цвета, шрифт и саму пиктограмму, которая теперь стала очень похожа на часы. Градиент в пиктограмме подвергся отдельной критике. "WordArt напоминает", - пишут пользователи. "И причём тут часы? Типо надо тратить время, чтобы ехать в другой регион для закрытия карты, которая там была выпущена?", - пишет другой комментатор, поминая ставшие притчей во языцех порядки Сбербанка. "Часики-то тикают – кредит отдавать пора", – иронизирует над часами в лого еще один пользователь.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Часики-то тикают". Новый логотип Сбербанка "за 300 миллионов долларов" обсуждают в сети

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сбербанк, ребрендинг, экосистема, комментарии, логотип



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети