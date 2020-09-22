"Часики-то тикают". Новый логотип Сбербанка "за 300 миллионов долларов" обсуждают в сети

Сбербанк готовится к презентации нового логотипа/бренда – предположительно, мероприятие состоится 24 сентября. Накануне случилась "утечка": агентство РИА "Новости" опубликовало изображение, которое назвало "новым логотипом группы Сбербанк".

Изображение было тут же раскритиковано пользователями соцсетей и рядом СМИ, а также некоторыми дизайнерами. В банке пока не комментируют подлинность изображения. Ситуация усугубилась тем, что в сети появилась и цифра, в которую, якобы, обошелся ребрендинг группы - $300 млн. Многие спутали понятия и посчитали, что 300 млн уплачено за новый "градиентный" логотип. В действительности же стоимость ребрендинга группы неизвестна, а в $300 млн оценивал возможную стоимость ребрендинга Сбербанка аналитик компании "Делойт СНГ" Сергей Гришунин еще в августе 2019 года.

Предполагаемый новый логотип группы Сбербанк. Иллюстрация: РИА Новости

Впрочем, сомневаться в том, что на ребрендинг Герман Греф потратит значительные средства, не приходится. Конференцию, которая пройдет 24 сентября, компания ранее анонсировала как "самую большую трансформацию Сбербанка за всю историю". Планируется, что публике представят не только новый фирменный стиль, но и новые сервисы и продукты для клиентов.

Коллаж: vc.ru

Что касается самого логотипа, то из него исчезнет слово "банк". Топ-менеджеры компании ранее не раз говорили, что хотят уйти от ассоциации группы исключительно с кредитной организацией. "Банк", предположительно, уйдет и из всех названий компаний экосистемы, например, будет просто "СберЛизинг".

В сети по-разному комментируют увиденное. Кто-то считает, что сейчас проводить ребрендинг - все равно, что устраивать пир во время чумы. Другие просто считают неудачными цвета, шрифт и саму пиктограмму, которая теперь стала очень похожа на часы. Градиент в пиктограмме подвергся отдельной критике. "WordArt напоминает", - пишут пользователи. "И причём тут часы? Типо надо тратить время, чтобы ехать в другой регион для закрытия карты, которая там была выпущена?", - пишет другой комментатор, поминая ставшие притчей во языцех порядки Сбербанка. "Часики-то тикают – кредит отдавать пора", – иронизирует над часами в лого еще один пользователь.

«Сбербанк» сменит логотип и название — уберёт из него слово «банк». Мы выяснили, каким будет новый логотип «Сбера». pic.twitter.com/tfgSeDFxRG — Igor Efremov (@banality_ofevil) September 22, 2020