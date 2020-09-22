За штурвалом упавшего в Югре самолёта был экс-глава Сургутского района

Стало известно, кто именно был за штурвалом упавшего в Сургутском районе частного самолёта, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Управлял судном бывший глава Сургутского района Дмитрий Макущенко, сообщает "СургутИнформТВ". Вместе с ним на борту находился один пассажир.

Напомним, трагедия произошла в 13.15 21 сентября вблизи посёлка Угут (Сургутский район). На борту находились пилот и один пассажир, которых экстренно эвакуировал спасательный вертолет МИ-8. Пострадавших нет.