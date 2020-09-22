В Екатеринбурге появятся три сельскохозяйственных рынка

В уральской столице к Всемирной универсиаде появятся 3 сельскохозяйственных рынка. Об этом в беседе с корреспондентом Накануне.RU заявила председатель комитета по торговому рынку администрации Екатеринбурга Наталья Фирстова.

Так, первый рынок разместят в ТЦ "Омега", второй рынок будет называться УГМК-Агро. Место для третьего рынка пока не выбрано.

Предположительно, это может быть ТЦ "Современник". В данный момент ведутся переговоры.

"Есть административные барьеры, препятствующие развитию таких рынков. Поэтому есть предприниматели, которые думают, что если изменится законодательство, то можно будет развивать такой формат рынков.

Проблемы больше организационные: где найти столько продавцов, которые могли бы встать на рынок? В основном, это должна быть фермерская или сельскохозяйственная продукция. У нас ее не так много. Даже в той же Казани не много фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий. Это проблема - завезти качественные овощи и фрукты, мясо. Она у всех решается по-разному", - заключила Фирстова.