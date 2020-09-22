Ямал прекращает работу по возвращению граждан из-за рубежа в связи с пандемией

В связи с решением федерального оперштаба об отмене организации вывозных рейсов для граждан России, находящихся за рубежом, Ямал также прекращает осуществлять доставку жителей округа из-за границы. Решение было принято вчера и основывается на возобновлении международного авиасообщения с рядом стран.

Напомним, что за все время существования горячей линии (с марта текущего года), за помощью обратились более 260 ямальцев, находящихся на пределами РФ. Помимо этого, вылет жителей округа осуществлялся также на организуемых российским правительством вывозных рейсах. Таким образом, более 200 жителей ЯНАО вернулись домой из 42 зарубежных стран. Больше всего ямальцев вывезено из стран Восточной и Средней Азии, Закавказья - Таджикистана, Таиланда, Азербайджана.

По прибытии жители округа размещались в обсерваторах Воронежа, Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Барнаула, Казани, а также в Ноябрьске и Новом Уренгое.