Число подтвержденных случаев коронавируса на Среднем Урале превысило 28 тысяч

За минувшие сутки в Свердловской области выявлен 121 новый случай коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (65 случаев) и других муниципалитетов. На данный момент общее количество подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции на Среднем Урале составляет 28043.

Состояние 102 госпитализированных оценивается как тяжелое, 401 - средней тяжести. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки было выписано 57 человек и зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число выписанных достигло 21 тыс. 261, скончались 575 человек.

Напомним, в понедельник стало известно, что в Свердловскую область поступила тестовая партия вакцины от коронавируса.