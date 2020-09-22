Рост продолжается: в России за сутки выявлено 6215 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 6215 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 160 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 976 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 115 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 649 летальных исходов, выздоровело 917 949 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 980
Санкт-Петербург - 211
Ростовская область - 181
Московская область - 172
Нижегородская область - 157
Воронежская область - 149
Ставропольский край - 145
Ульяновская область - 125
Кемеровская область - 124
Свердловская область - 121
Ханты-Мансийский АО - 118
Самарская область - 112
Саратовская область - 105
Красноярский край - 102
Оренбургская область - 100
Волгоградская область - 98
Краснодарский край - 96
Пензенская область - 93
Удмуртская Республика - 85
Республика Дагестан - 83
Архангельская область - 81
Республика Коми - 79
Республика Крым - 79
Алтайский край - 78
Челябинская область - 77
Иркутская область - 75
Мурманская область - 72
Пермский край - 72
Омская область - 69
Ямало-Ненецкий АО - 68
Приморский край - 68
Кировская область - 67
Карачаево-Черкесская Республика - 66
Республика Бурятия - 66
Республика Саха (Якутия) - 66
Республика Калмыкия - 62
Тюменская область - 61
Новосибирская область - 61
Томская область - 61
Забайкальский край - 61
Хабаровский край - 61
Ленинградская область - 56
Белгородская область - 54
Орловская область - 52
Брянская область - 48
Ярославская область - 48
Республика Ингушетия - 48
Вологодская область - 45
Астраханская область - 45
Ивановская область - 44
Сахалинская область - 44
Кабардино-Балкарская Республика - 43
Магаданская область - 43
Республика Тыва - 40
Тамбовская область - 38
Рязанская область - 36
Республика Башкортостан - 35
Владимирская область - 34
Тверская область - 34
Калининградская область - 34
Республика Хакасия - 34
Липецкая область - 33
Республика Северная Осетия - 33
Республика Мордовия - 33
Новгородская область - 32
Республика Алтай - 32
Костромская область - 31
Тульская область - 31
Курская область - 29
Амурская область - 29
Чувашская Республика - 28
Курганская область - 28
Севастополь - 27
Камчатский край - 25
Калужская область - 24
Псковская область - 24
Республика Адыгея - 23
Республика Татарстан - 23
Республика Марий Эл - 22
Республика Карелия - 15
Еврейская АО - 15
Смоленская область - 12
Чеченская Республика - 4