22 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

Рост продолжается: в России за сутки выявлено 6215 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 6215 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 160 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 976 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 115 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 649 летальных исходов, выздоровело 917 949 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

  Москва - 980

  Санкт-Петербург - 211

  Ростовская область - 181

  Московская область - 172

  Нижегородская область - 157

  Воронежская область - 149

  Ставропольский край - 145

  Ульяновская область - 125

  Кемеровская область - 124

  Свердловская область - 121

  Ханты-Мансийский АО - 118

  Самарская область - 112

  Саратовская область - 105

  Красноярский край - 102

  Оренбургская область - 100

  Волгоградская область - 98

  Краснодарский край - 96

  Пензенская область - 93

  Удмуртская Республика - 85

  Республика Дагестан - 83

  Архангельская область - 81

  Республика Коми - 79

  Республика Крым - 79

  Алтайский край - 78

  Челябинская область - 77

  Иркутская область - 75

  Мурманская область - 72

  Пермский край - 72

  Омская область - 69

  Ямало-Ненецкий АО - 68

  Приморский край - 68

  Кировская область - 67

  Карачаево-Черкесская Республика - 66

  Республика Бурятия - 66

  Республика Саха (Якутия) - 66

  Республика Калмыкия - 62

  Тюменская область - 61

  Новосибирская область - 61

  Томская область - 61

  Забайкальский край - 61

  Хабаровский край - 61

  Ленинградская область - 56

  Белгородская область - 54

  Орловская область - 52

  Брянская область - 48

  Ярославская область - 48

  Республика Ингушетия - 48

  Вологодская область - 45

  Астраханская область - 45

  Ивановская область - 44

  Сахалинская область - 44

  Кабардино-Балкарская Республика - 43

  Магаданская область - 43

  Республика Тыва - 40

  Тамбовская область - 38

  Рязанская область - 36

  Республика Башкортостан - 35

  Владимирская область - 34

  Тверская область - 34

  Калининградская область - 34

  Республика Хакасия - 34

  Липецкая область - 33

  Республика Северная Осетия - 33

  Республика Мордовия - 33

  Новгородская область - 32

  Республика Алтай - 32

  Костромская область - 31

  Тульская область - 31

  Курская область - 29

  Амурская область - 29

  Чувашская Республика - 28

  Курганская область - 28

  Севастополь - 27

  Камчатский край - 25

  Калужская область - 24

  Псковская область - 24

  Республика Адыгея - 23

  Республика Татарстан - 23

  Республика Марий Эл - 22

  Республика Карелия - 15

  Еврейская АО - 15

  Смоленская область - 12

  Чеченская Республика - 4

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Рост продолжается: в России за сутки выявлено 6215 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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