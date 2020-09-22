Рост продолжается: в России за сутки выявлено 6215 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 6215 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 160 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 976 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 115 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 649 летальных исходов, выздоровело 917 949 человек.