22 Сентября 2020
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Банковские карты ВТБ, Тинькофф, Сбербанк. (2020) | Фото:Накануне.RU

Российские компании начнут переводить зарплату сотрудникам по номеру телефона

В России начинает работать сервис переводов от компаний физическим лицам через систему быстрых платежей (СБП). Работодатели смогут перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона. Также есть плюсы для микрофинансовых организаций – они смогут через СБП перечислять клиентам займы, магазины же смогут при необходимости проводить через систему возвраты. По данным "Известий", крупные российские банки собираются внедрить СБП в формате B2C в течение полугода.

Эксперты считают, что внедрение СБП в отношения работодателя и работника сможет решить проблему зарплатного рабства: сейчас многие россияне "привязаны" к одному из банков зарплатным проектом своего работодателя.

Между тем, в Банке России рассматривают вопрос целесообразности создания в СБП централизованного сервиса по переводу зарплат. "Важна не столько технологическая реализация, с которой не возникнет сложностей, сколько проработка всех сопутствующих вопросов. Речь идет и о процедурах взаимодействия между юридическими лицами — работодателями с банками, и о возможной претензионной работе в случае изменения номера телефона, - поясняет регулятор.

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Российские компании начнут переводить зарплату сотрудникам по номеру телефона

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Теги: начисление зарплаты, система быстрых платежей, b2c



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