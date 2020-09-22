Российские компании начнут переводить зарплату сотрудникам по номеру телефона

В России начинает работать сервис переводов от компаний физическим лицам через систему быстрых платежей (СБП). Работодатели смогут перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона. Также есть плюсы для микрофинансовых организаций – они смогут через СБП перечислять клиентам займы, магазины же смогут при необходимости проводить через систему возвраты. По данным "Известий", крупные российские банки собираются внедрить СБП в формате B2C в течение полугода.

Эксперты считают, что внедрение СБП в отношения работодателя и работника сможет решить проблему зарплатного рабства: сейчас многие россияне "привязаны" к одному из банков зарплатным проектом своего работодателя.

Между тем, в Банке России рассматривают вопрос целесообразности создания в СБП централизованного сервиса по переводу зарплат. "Важна не столько технологическая реализация, с которой не возникнет сложностей, сколько проработка всех сопутствующих вопросов. Речь идет и о процедурах взаимодействия между юридическими лицами — работодателями с банками, и о возможной претензионной работе в случае изменения номера телефона, - поясняет регулятор.