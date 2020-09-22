"Есть опыт работы на результат". Глава Сургутского района в Zoom подвёл итоги работы с начала года

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой провёл пресс-конференцию в Zoom. Он отчитался о результатах работы с начала года, оценил готовность муниципалитета к второй волне коронавируса, рассказал, будет ли прививаться от новой инфекции, а также о своём крепком здоровье и потерянной медицинской карточке, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В основном, мы делаем всё на свои деньги. По итогам исполнения бюджета по доходам идём в плюсе. Ввели детские сады в Нижнесортымском, Солнечном. Почти готов многофункциональный досуговый центр в Барсово", - сказал в начале встречи Трубецкой.

За неполные девять месяцев введено 52 тыс. "квадратов" жилья (для сравнения, за весь прошлый год – 56 тыс. "квадратов"). Идёт строительство дороги в микрорайоне Гидронамыв. Заканчивается реконструкция очистных сооружений в Лянторе.

"Если бы не помощь округа, стройка сооружений в Лянторе шла бы на год дольше", - сказал Трубецкой.

Начались работы в рамках ремонта через ручей в Белом Яре, подрядчика для которого нашли с четвёртого раза. До конца года две стороны поселения соединятся. Работы должны быть завершены к 20 декабря 2020 г.

За девять месяцев в районе за 1,2 млрд руб. куплено 442 квартиры.

"Есть, что выкупать. Направлена заявка на выделение из окружного бюджета ещё 1 млрд руб.", - сказал Трубецкой.

На благоустройство 13 объектов направят 160 млн руб. из бюджета района. Всего же, учитывая вышестоящие бюджеты, - 210 млн руб. Какие-то сдадут в этом году, какие-то – в следующем. Но в итоге каждое поселение получит "свой "Кедровый Лог"", отметил глава района.

""Ростелеком" провёл в Нижнесортымском и Высоком Мысу высокоскоростной интернет. Надеюсь, что в этом году такие же работы завершат в Лямина и Сытомино", - сказал Трубецкой.

Решается проблема ветхого и аварийного жилья.

"У нас – больше 1 тыс. непригодных и аварийных домов. Может, для кого-то проблема аварийного жилья ушла на второй план. Нам бы выполнить программу и снести всё аварийное. Госдума, говоря о реновации не аварийного жилья, не понимает масштабов проблемы в Югре. Огромный объём у нас накоплен. У нас в районе – 20% от окружного объёма непригодного жилья. То есть мы даём 20% от всей югорской нефти и столько же у нас югорского аварийного жилья. Нам бы лет 10 работать хотя бы по его сносу", - сказал Трубецкой.

Говоря о том, какие статьи бюджета могут пострадать от коронавируса, Трубецкой отметил, что "сложно работать всегда".

"Есть место спорам, позициям. Они у меня и департамента финансов отличаются. Сложить лапки и утонуть всегда успеем. Формируем бюджет на 2021 г. как бюджет развития. Объём должен быть не меньше, чем в этом году", - сказал Трубецкой.

Главу района спросили, возобновятся ли культурные мероприятия. Он выразил надежду, что однажды это всё-таки произойдёт, однако напомнил о сложной ситуации, которая была летом.

"Мы в мае – начале июня были лидерами по округу по количеству новых больных. Нигде таких жёстких, решительных ограничительных мер не было. Благодаря нефтяникам переоборудовали под коронавирусных больных в Лянторе госпиталь, три посёлка были закрыты", - сказал Трубецкой.

По его словам, со стороны это выглядело легко, а вот организовать, объяснить всё жителям было трудно.

"Серьёзные были ограничения по работе магазинов, передвижениям по улице. Но что случилось? С первого места мы ушли на четвёртое. Пришли к показателю в ноль, два, четыре заболевших. Это результат общей работы. Я не ожидал, что губернатор поддержит такие жёсткие меры. Поэтому опыт работы на результат у нас есть", - сказал Трубецкой.

В завершение пресс-конференции глава района отметил, что сам болеет мало и редко, а также высказался о том, будет ли прививаться от коронавируса.

"Мне вот предложили, пока думаю, посмотрю, как другие переживут. Делал прививку от гриппа, но очень давно. Мало и редко болею. Месяц или два назад был "с ухом", но болел так давно, что даже карту найти не смогли. Видят, что прописка в Барсово есть, но не нашли", - подытожил политик.