Коммунальщики подключили к теплу 235 социальных объектов в Челябинске

В связи с низкими температурами в Челябинске начался процесс подачи тепла в некоторые объекты социальной сферы. На сегодняшний день тепло подано в 235 объектов социальной сферы, заявил заместитель главы администрации Челябинска Александр Астахов, передает корреспондент Накануне.RU.

"В городе на 21 сентября подключено к отоплению 235 объектов социальной сфера. Это 36 школ, 172 детских садика, 16 больниц и 2 интерната. По заявкам продолжаем оперативно подключать учреждения. С 15 сентября ведем мониторинг среднесуточной температуры воздуха, пока ниже 8 градусов температура не опускается. Продолжим следить за прогнозом, как только норматив будет соблюден, дадим старт отопительному сезону в городе", - уточнил вице-мэр.

Работа по подключению таких объектов ведется интенсивно, к настоящему моменту тепло уже подано примерно на 30% объектов, остальные получат его в ближайшее время.