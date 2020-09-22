22 Сентября 2020
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Семья Волгиных (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Супруги из Свердловской области победили на всероссийском конкурсе "Семья года"

Подведены итоги всероссийского конкурса "Семья года". Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, победу в номинации "Молодая семья" одержали супруги Волгины из Нижней Салды – Антон и Светлана.

Всероссийский конкурс "Семья года" проводился в 2020 году в пятый раз, его цель – пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. В этом году в оргкомитет конкурса поступило 342 представления на семьи-победители региональных этапов. В числе лауреатов оказались 89 семей: в номинации "Многодетная семья" – 14 семей, "Молодая семья" – 20 семей, "Сельская семья" – 19 семей, "Золотая семья" – 13 семей, "Семья – хранитель традиций" – 23 семьи.

Супруги Волгины из Нижней Салды поженились 10 октября 2010 года, сегодня они вместе воспитывают двух сыновей и дочь. Антон и Светлана работают в городском доме культуры им. В.И. Ленина, участвуют в крупных театральных постановках, мюзиклах, концертах. Также они преподают актерское мастерство детям в творческой студии "Ладушки", создают авторские композиции и сценарии. Как рассказали сами супруги, музыкальные и творческие наклонности в их семье передаются из поколения в поколение.

Семья Волгиных(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Конкурс "Семья года" – это один из способов поддержки семей. В государственной политике Российской Федерации, в том числе на территории Свердловской области, уделяется серьезное внимание этим вопросам. С начала 2018 года реализуется программа "Десятилетие детства", а с 2019 года – национальный проект "Демография", который направлен на развитие механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, а также создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей и минимизации последствий изменения материального положения родителей в связи с этим", - рассказал первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов.

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Супруги из Свердловской области победили на всероссийском конкурсе "Семья года"

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Теги: Семья года, конкурс, победители



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