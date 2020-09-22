Число пострадавших в аварии с автобусом в Хабаровском крае выросло до 14

22 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Дальневосточный ФО В России
Авария с автобусом в Хабаровском крае 22.09.20. (2020) | Фото: t.me/khabarovsk_transport | Телеграм-канал Общественный транспорт Хабаровска

Число пострадавших в аварии с автобусом в Хабаровском крае выросло до 14

Число пострадавших в результате аварии с пассажирским автобусом в Хабаровском крае выросло до 14 человек, передает пресс-служба МЧС. По данным регионального главка министерства, 10 пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Ульчскую районную больницу в селе Циммермановка.

Всего в автобусе в момент аварии находилось 45 человек. Для оказания помощи пострадавшим на место ДТП вылетел вертолет Ми-8 частной авиакомпании со специалистами Центра медицины катастроф на борту.

Авария с автобусом в Хабаровском крае 22.09.20.|Фото: t.me/khabarovsk_transport | Телеграм-канал Общественный транспорт Хабаровска

Автобус выехал на обочину и опрокинулся. Фото: tg-канал "Общественный транспорт Хабаровска"

По предварительным данным, автобус опрокинулся на бок в районе населенного пункта Решающий Ульчского района на автодороге Селихино - Николаевск-на-Амуре. Автобус был рейсовым междугородним.

Возможно, авария была вызвана ошибкой водителя – автобус находился слишком близко к обочине, на которую в результате и выехал, передает ТАСС со ссылкой на представителя краевой прокуратуры.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Число пострадавших в аварии с автобусом в Хабаровском крае выросло до 14

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пострадавшие, причина аварии, авария с автобусом



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети