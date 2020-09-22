Число пострадавших в аварии с автобусом в Хабаровском крае выросло до 14

Число пострадавших в результате аварии с пассажирским автобусом в Хабаровском крае выросло до 14 человек, передает пресс-служба МЧС. По данным регионального главка министерства, 10 пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Ульчскую районную больницу в селе Циммермановка.

Всего в автобусе в момент аварии находилось 45 человек. Для оказания помощи пострадавшим на место ДТП вылетел вертолет Ми-8 частной авиакомпании со специалистами Центра медицины катастроф на борту.

Автобус выехал на обочину и опрокинулся. Фото: tg-канал "Общественный транспорт Хабаровска"

По предварительным данным, автобус опрокинулся на бок в районе населенного пункта Решающий Ульчского района на автодороге Селихино - Николаевск-на-Амуре. Автобус был рейсовым междугородним.

Возможно, авария была вызвана ошибкой водителя – автобус находился слишком близко к обочине, на которую в результате и выехал, передает ТАСС со ссылкой на представителя краевой прокуратуры.