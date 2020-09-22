Монастырь Шаолинь попытался зарегистрировать товарные знаки для спиртного

В Китае разгорается скандал из-за брендов алкоголя, в которых фигурирует название монастыря Шаолинь.

Издание "Пэнпай сииньвэнь" обратило внимание на то, что за 23 года монастырь, оставаясь религиозной организацией, попытался зарегистрировать 666 брендов различной продукции с названиями "Восточный Шаолинь", "Северный Шаолинь", "Южный Шаолинь" и "Западный Шаолинь". Среди них встречались и товары, изготовление и продажа которых несовместима с основной деятельностью монастыря. Так, заявка № 15647929 "Южный Шаолинь" была подана на товарный знак для алкогольной продукции. Его регистрацию отклонили на том основании, что употребление алкоголя запрещено для монахов, а также за несоответствие нормам социалистической морали.

Тем не менее, по данным издания, ранее несколько видов пива и вина с названием монастыря всё же были зарегистрированы.

С одной стороны, защита товарных знаков помогает монастырю избежать использования своего имени сторонними компаниями, однако в случае со спиртным вопрос оказывается очень спорным.

Монастырь Шаолинь, находящийся на горе Сушань в провинции Хэнань, построен ещё в пятом веке нашей эры. Впоследствии он приобрёл широкую известность благодаря различным спортивным достижениям проживающих там монахов. Например, в 2015 г. монах Ши Лилианг смог пробежать 125 м по листам фанеры на поверхности водоёма, не проваливаясь при этом под воду.