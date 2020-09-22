"Мне предложили, я сомневаюсь". Глава Сургутского района - о поступившей в муниципалитет вакцине от коронавируса

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой во время пресс-конференции в Zoom оценил готовность муниципалитета ко второй волне коронавируса и высказался о том, будет ли прививаться от COVID-19, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы в мае – начале июня были лидерами по округу по количеству новых больных. Нигде таких жёстких, решительных ограничительных мер не было. Благодаря нефтяникам переоборудовали под коронавирусных больных в Лянторе госпиталь, три посёлка были закрыты", - сказал Трубецкой.

По его словам, со стороны это выглядело легко, а вот организовать, объяснить всё жителям было трудно.

"Серьёзные были ограничения по работе магазинов, передвижениям по улице. Но что случилось? С первого места мы ушли на четвёртое. Пришли к показателю в ноль, два, четыре заболевших. Это результат общей работы. Я не ожидал, что губернатор поддержит такие жёсткие меры. Поэтому опыт работы на результат у нас есть", - сказал Трубецкой.

В район поступила вакцина от коронавируса.

"Мне вот предложили, пока думаю, посмотрю, как другие переживут. Делал прививку от гриппа, но очень давно. Мало и редко болею. Месяц или два назад был с ухом, но болел так давно, что даже карту найти не смогли. Видят, что прописка в Барсово есть, но не нашли", - подытожил политик.

Напомним, Трубецкой ранее провёл на самоизоляции 12 дней - он контактировал с носителем инфекции. Ранее коронавирус подхватили главы Нефтеюганска Сергей Дегтярёв и Сургута – Вадим Шувалов.