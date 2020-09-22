22 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
(2020) | Фото: Малышева, 73

Учредители благотворительного фонда "Общество Малышева 73" открывают бесплатную столовую для всех нуждающихся

24 сентября состоится открытие благотворительной столовой, учрежденной на средства благотворителей Игоря Заводовского и Константина Погребинского, БФ "Общество Малышева 73".

По задумке благотворителей, столовая будет кормить ежедневно всех нуждающихся, ежедневно столовая может накормить 960 человек, с 9 часов утра до 17 часов. Прием посетителей будет происходить в 12 заходов по 80 человек, возможно, до снятия карантинных мер, в первое время количество посетителей каждого захода будет сокращено вдвое для соблюдения социальной дистанции.

(2020)|Фото: Малышева, 73

Идея кормить нуждающихся людей бесплатно принадлежит Игорю Заводовскому. С 2018 года Благотворительный фонд "Общество Малышева 73" изучал опыт подобных заведений, шел подбор помещения, обсуждение с органами социальной опеки. В 2019 году фондом было приобретено помещение на первом этаже по адресу ул. Восточная, 21, начался ремонт и подготовка технологии.

(2020)|Фото: Малышева, 73

Оснащение столовой предполагает полный цикл готовки блюд, горячий, холодный цех, склады хранения продуктов питания, проектом столовой занимались специалисты продуктового гипермаркета "Гипербола".

(2020)|Фото: Малышева, 73

Дополнительно в благотворительной столовой будет работать Служба бесплатной юридической помощи. Автором идеи является учредитель агентства недвижимости "БАЗА" – Марк Заводовский. Помощь будет оказываться квалифицированным специалистом в трех направлениях, психологическая, помощь в получении гос. услуг, юридическая.

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Учредители благотворительного фонда "Общество Малышева 73" открывают бесплатную столовую для всех нуждающихся

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Теги: общество малышева 73, благотворительная столовая



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