Задержан водитель Infiniti, сбивший накануне двух пешеходов в центре Москвы

В Москве задержан водитель автомобиля Infiniti, накануне сбивший на тротуаре в центре города пешеходов. Они серьезно пострадали. Возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время водитель Infiniti Эльмин Гулиев, который вчера после столкновения с Mercedes на пересечении Остоженки и Померанцева переулка, сбил пешеходов на тротуаре, задержан", - цитирует ТАСС слова источника в правоохранительных органах столицы.

Напомним, накануне около четырех часов дня иномарки столкнулись на пересечении улиц Остоженка и Померанцева. По предварительной информации, водитель Infiniti проехал на красный сигнал светофора, да еще и с превышением скорости.

В результате было госпитализировано три человека, среди которых двое – пешеходы. Они получили тяжелые травмы: переломы ребер и таза, ЗЧМТ, одной из пострадавших пришлось ампутировать лодыжку.