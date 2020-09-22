22 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
милиция гаи гибдд дпс (2007) | Фото: Накануне.ru

В Тюменской области автобус на полной скорости въехал в легковой автомобиль. Есть пострадавшие

Сегодня утром в тюменском микрорайоне Преображенский на ул. Губернская, 76 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Инцидент засняли видеорегистраторы очевидцев произошедшего. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадали оба водителя.

"В 7.15 утра на улице Губернский, 76 столкнулись автомобили Opel Astra и автобус. По предварительным данным женщина водитель на Opel не пропустила автобус", - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП пострадала женщина водитель 36 лет. Предварительно у нее травмы позвоночника. Водитель автобуса 93 г.р. также получил травму плеча. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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В Тюменской области автобус на полной скорости въехал в легковой автомобиль. Есть пострадавшие

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Теги: ДТП, столкновение, автобус, пострадавшие, ГИБДД



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