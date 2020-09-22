Многоэтажка вместо паркинга? Мэрия Екатеринбурга бьется в суде за участок у ДК Лаврова

Сегодня в Свердловском областном суде рассматривался иск мэрии Екатеринбурга к ООО "МВ-Урал". Как передает корреспондент Накануне.RU, речь идет об оспаривании правил землепользования и застройки в отношении земельного участка на Космонавтов у ДК имени Лаврова, где вместо общественной парковки компания собирается построить многоэтажный жилой дом.

По данным администрации Екатеринбурга, на торгах этот земельный участок предоставлялся подрядчику для строительства перехватывающего паркинга. По проекту предполагалось построить парковку, которой будут пользоваться жители Свердловской области, приезжающие на работу в уральскую столицу.

"По логистике планировалось, что автовладельцы начнут оставлять свои машины на Уралмаше и добираться в центр на метро, что позволило бы разгрузить дорожный трафик города. Проект расположения перехватывающих паркингов был утвержден постановлением главы Екатеринбурга в 2009 году, схема включала 19 объектов в районе пересечения крупных магистралей, в том числе и на проспекте Космонавтов – возле ДК имени Лаврова. В 2011 году подрядчиком строительства парковки выступила компания ООО "МВ-Урал", - сообщала мэрия в июне этого года.

Как отметили в администрации, в 2018 году в разгар стройки подрядчик пожаловался, что работа не окупится. После компания выкупила землю под парковкой и разработала проект строительства над стоянкой многоэтажного дома с ее реконструкцией под жилой дом. Однако мэрия Екатеринбурга отклонила эскизный проект, так как в этом случае площадь земельного участка не позволит построить жилой дом, сохранив общественный паркинг, а жильцы новой многоэтажки будут лишены придомовой территории и возможности обустройства детской площадки.

Администрацией был внесен проект изменений статуса земельного участка с "Ц-2" (общественно-деловая зона местного значения) на "Ц-3" (зона транспортной инфраструктуры). 2 июня он прошел общественные обсуждения и был направлен на утверждение в Екатеринбургскую городскую думу. После смены назначения земельного участка строительство многоэтажного дома стало бы невозможно. Однако застройщик решил оспорить данные действия в суде.

На сегодняшнем заседании представитель застройщика заявила, что решение думы противоречит генеральному плану Екатеринбурга. Арбитраж признал действия мэрии незаконными, но застройщику все равно было отказано в требованиях. В настоящее время это решение обжаловано. Юрист компании настаивала, что парковка достроена и уже работает, строительство дома планируется прямо над ней.

Представитель думы в ответ заявил, что права застройщика не нарушены. Участок был предназначен для парковки, но затем его предназначение было изменено. По ее словам, все было сделано в соответствии с генпланом.

Представитель мэрии заявила, что участок был сдан в аренду, так как в городском бюджете не было средств на его освоение, и сдан он был по льготной цене, чтобы застройщик построил паркинг для социальных нужд. Но затем речь зашла о строительстве дома, с чем в администрации согласиться не смогли. Представитель мэрии заявила, что застройщик злоупотребил правом, так как, построив паркинг, он выкупил участок и изменил его предназначение. Планировалось, что паркинг будет работать в публичных интересах, однако компания решила его оставить только для жителей будущего жилого дома, и перехватывающей функции у объекта уже не будет.

Представитель администрации города также назвала это "чудовищной архитектурной ситуацией". По ее словам, из представленного застройщиком эскиза следует, что, выходя из ДК имени Лаврова, люди будут попадать сразу в будущий дом.

При этом в мэрии признали, что собственник имеет право изменить предназначение участка. По словам юриста, этот момент не оспаривается. Но строительство дома нарушит права неопределенного круга лиц.

В результате суд попросил мэрию предоставить дополнительные документы по делу. В администрации пообещали сделать это в максимально короткие сроки. Заседание было отложено до завтрашнего дня.

Напомним, это уже не первое судебное разбирательство мэрии Екатеринбурга из-за "манипуляций" с землей и с назначением возводимых объектов. Ранее было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту незаконного распоряжения земельным участком над законсервированной станцией метро "Бажовская". По данным мэрии, по какой-то причине земля была отдана под парковку, потом на ней был построен объект капитального строительства и выдано разрешение на его ввод в эксплуатацию, хотя земля выдавалась без права строительства. И затем по суду землю под зданием выкупили за 11 млн руб.