На Магнитогорском меткомбинате ликвидировали крупный пожар на кровле цеха

21 сентября вечером огнеборцы ликвидировали крупный пожар на кровле одного из цехов ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", жертв и пострадавших нет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Главного управления МЧС по Челябинской области.

Местом сбора пожарных расчетов стал листопрокатный цех № 4, происходило горение клетевого стана, огонь успел перекинуться на кровлю здания. Всего для ликвидации пожара было привлечено 18 единиц техники и 57 человек, до приезда пожарных самостоятельно покинули территорию 23 человека персонала предприятия.

Горение было ликвидировано на площади около 500 квадратных метров, сотрудники пожарных подразделений не допустили распространения пожара на другие участки.