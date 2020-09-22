Мэр в ХМАО раскритиковал "реновацию" с принудительным изъятием жилья

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой высказался об инициативе Госдумы о реновации жилья в регионах, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сенаторы и депутаты внесли в Госдуму поправки к Градостроительному, Жилищному и Земельному кодексам. Они предполагают, что местные власти по всей России смогут принимать программы сноса и реконструкции не только аварийного, но вообще любого жилья. Хотя авторы законопроекта ссылаются на опыт московской реновации (по которой снос жилья возможен при согласии двух третей собственников), есть и пункт о "комплексном развитии территорий", по которому возможно принудительное изъятие недвижимости.

"У нас – больше 1 тыс. непригодных и аварийных домов. Может, для кого-то проблема аварийного жилья ушла на второй план. Нам бы выполнить программу и снести всё аварийное. Госдума не понимает масштабов проблемы в Югре. Огромный объём у нас накоплен. У нас в районе – 20% от окружного объёма непригодного жилья. Нам бы лет 10 работать хотя бы по сносу аварийного жилья", - сказал Трубецкой.