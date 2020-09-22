Губернатор Алтайского края отметил День города и заразился коронавирусом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом – его тест на COVID-19 дал положительный результат. С сегодняшнего дня он самоизолирован дома и проходит амбулаторное лечение, сообщается на официальном сайте региона.

"Работа по руководству Правительством края организована в дистанционном режиме. Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти. Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10-14 дней", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Сам Томенко призвал жителей края соблюдать меры безопасности и беречь себя и своих близких.

Буквально накануне – 19 сентября – Томенко с другими членами администрации региона активно общался с людьми на гуляниях в честь 290-летия Барнаула.

Стоит отметить, что в конце июня Томенко уже самоизорлировался, но тогда – из профилактических соображений: COVID-19 летом подхватили сразу несколько сотрудников его администрации и правительства региона.