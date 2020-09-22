Вологодское село признали одной из самых красивых деревень в мире

В центре села Ферапонтово Вологодской области сегодня торжественно открыли знак "Самые красивые деревни России" в рамках VII экспедиции "Русский Север 2.0", организованной "Ассоциацией самых красивых деревень и городков России" и "Россельхозбанком". Село Ферапонтово располагается на берегу двух живописных озер — Ферапонтовского и Спасского. Северная природа гармонирует с видами архитектурного ансамбля Ферапонтовского монастыря, уникальности которому добавляет Музей фресок Дионисия. Полная сохранность росписей представляет огромную историческую ценность, поэтому Ферапонтовский монастырь внесен в список особо охраняемых памятников ЮНЕСКО.

"Ферапонтово является жемчужиной не только на туристической карте Вологодской области, но и всей России. Присвоение такого узнаваемого для туристов, в том числе иностранных, бренда – это возможность для качественного роста и развития туристской инфраструктуры села, привлечения туристов, инвестиций в сферу туризма. С этим Правительство Вологодской области, администрация района связывают все основные векторы развития на ближайшую перспективу", - уверен исполняющий обязанности начальника департамента культуры и туризма области Дмитрий Климанов.

Для сохранения таких историко-культурных деревень и сел была создана ассоциация "Самые красивые деревни и городки России". По правилам Ассоциации, решение о внесении деревни или села в список самых красивых принимается на основании их соответствия ряду критериев, среди которых: историко-культурные (в частности, наличие памятников культурного и природного наследия и сохранение традиционных архитектурных объектов), наличие необходимой туристической инфраструктуры и возможности для развития традиционных промыслов и новых видов предпринимательской деятельности, а также благоприятной экологии.

"С 2016 года мы присматривались к вашему населенному пункту. Я рад, что вы теперь в наших рядах, - отметил президент и соучредитель ассоциации "Самые красивые деревни России" Александр Мерзлов. - Вы становитесь обладателями сразу двух известных знаков качества. Один из них – бренд ассоциации "Самые красивые деревни России". Поскольку мы являемся членами федерации самых красивых деревень и городков мира, вы также становитесь самой красивой деревней мира. Это очень почетно и накладывает определенные обязательства высоко держать это знамя. Столь высокое звание по нашим правилам вручается на пять лет. Каждые пять лет мы будем проводить экспертизу. Надеемся, что количество звезд у вас будет расти!"

Ферапонтово стало вторым населенным пунктом в области, который получил статус самой красивой деревни России. Первым в 2018 году в число таких деревень и городков страны вошел город Тотьма.

Сегодня в Ферапонтово была подписана Хартия качества – соглашение об использовании бренда Ассоциации самых красивых деревень и городков России. Документ направлен на совместное решение задач в развитии сельского туризма, на популяризацию сельского образа жизни.

"Значимость такого статуса сложно переоценить, поскольку это бренд, который работает в сфере российского и международного туризма на протяжении многих десятков лет. Он узнаваем, дает особые дивиденды в плане продвижения Ферапонтово как туристского центра, - отметил Дмитрий Климанов. – Подписывая хартию, муниципалитет и жители берут на себя серьезные обязательства по развитию инфраструктуры, реализации проектов, направленных на развитие сельского и других видов туризма. Поэтому фактически такое взаимодействие с Ассоциацией – это залог для дальнейшего развития муниципалитета".

Уже в следующем году село серьезно изменится в лучшую сторону: проект села Ферапонтово стал победителем Всероссийского конкурса проектов малых городов и исторических поселений-2020, который проводится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Сельское поселение Ферапонтовское Кирилловского района получит из федерального бюджета 44,5 млн. рублей на реализацию проекта создания комфортной городской среды "Русская Фиваида на Севере".

В этом году дорабатывается проектно-сметная документация, запланированные работы по благоустройству села будут реализованы в 2021 году.

Добавим, что село Ферапонтово стало первым населенным пунктом в рамках VII экспедиции "Русский Север 2.0", организованной "Ассоциацией самых красивых деревень и городков России". Экспедиция "Русский север 2.0" выехала из Москвы 18 сентября, пересекла территорию Ярославской области. За 19 дней ее участники проедут маршрут длиной более 5 тысяч километров и посетят более 30 сел, деревень и экопоселений, которые могут стать новыми точками притяжения для путешественников из России и других стран.

Цель экспедиции – не только популяризация внутрироссийского, агро- и сельского туризма, но и поддержка государственной программы комплексного развития сельских территорий.