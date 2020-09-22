22 Сентября 2020
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Политика
SSJ-100 Sukhoi Superjet 100 Суперджет ГСС (2019) | Фото:Накануне.RU

"ИрАэро" запускает дополнительные два рейса из Нового Уренгоя

Авиакомпания "ИрАэро" вводит прямые регулярные рейсы в Томск и Красноярск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства. Самолеты Sukhoi Superjet 100 будут отправляться из аэропорта Нового Уренгоя уже с 28 сентября и 4 октября соответственно.

Рейсы в Томск будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и средам в 8.30. Обратно самолет вылетает из аэропорта Богашево в 13.20. Время полета 1 ч.50 м. Вылеты в Красноярск ямальцам будут доступны по воскресеньям в 11.00 и обратно в 16.00. Время пути составляет 2 ч.

Напомним, что авиакомпания "ИрАэро" накануне также ввела четыре новых направления из аэропорта Нового Уренгоя. Теперь пассажиры смогут осуществить прямые рейсы в Саратов, Нижний Новгород, Белгород и Воронеж

Сейчас аэропорт Нового Уренгоя осуществляет 19 регулярных пассажирских направлений, которые обслуживает девять авиакомпаний.

Продажа билетов уже открыта: приобрести их можно на сайте перевозчика, а также в авиакассах городов.

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"ИрАэро" запускает дополнительные два рейса из Нового Уренгоя

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Теги: аэропорт, авиаперелеты, рейсы, "ИрАэро"



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