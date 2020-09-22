В Красноярском крае задержали руководителей религиозной секты

В Красноярском крае задержаны руководители религиозной секты "Церковь последнего завета".

"Задержали самого Виссариона (руководителя секты Сергея Торопа – прим. ред.), и еще двоих руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета". Оперативные мероприятия в Курагинском районе проводят федеральные СКР и ФСБ", - цитирует "Интерфакс" свой источник в правоохранительных органах.

Минувшей зимой силовики уже проводили допрос представителей секты по делу о коррупции и мошенничестве в школе "Истоки", где учились дети членов религиозной общины.

Сообщается, что члены общины проживают в поселках в Курагинском и Каратузском районах Красноярского края.