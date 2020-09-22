Суд рассмотрит иск ансамбля "Песняры" к Дому офицеров ЦВО в ноябре

Суд принял к производству исковое заявление белорусского государственного ансамбля "Песняры" к Дому офицеров Центрального военного округа Министерства обороны РФ. Назначена дата заседания.

Напомним, иск был подан 10 сентября. Другими ответчиками выступают ООО "Яндекс.Медиасервисы", ООО "Кассир.ру Урал" и ООО "Большая сцена". Сумма исковых требований "Песняров" составляет 2,5 млн рублей.

Как сообщается в электронной картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, в понедельник, 21 сентября, было вынесено определение о принятии искового заявления к производству. Также назначены дата и время судебного заседания: оно состоится днем 10 ноября.

Белорусский государственный ансамбль "Песняры" был создан легендарным музыкантом, уроженцем Свердловска Владимиром Мулявиным в 1969 году. Сейчас под этим названием выступает молодое поколение ансамбля.