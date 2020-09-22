22 Сентября 2020
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Политика Тюменская область
кресло, рабочий стол (2017) | Фото:

Кресло главы Абатского муниципального района осталось за Игорем Васильевым

Игорь Васильев вновь избран главой Абатского муниципального района. Депутаты приняли решение во время заседания районной думы 21 сентября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Всего на рассмотрении депутатов находились две кандидатуры, однако, несмотря на объявленный думой конкурс, победу одержал прежний глава.

Родился Игорь Васильев в 1974 г. в Вологодской области. Уже в 1996 он окончил Ишимский государственный педагогический институт по специальности "Общетехнические дисциплины и труд", квалификация — учитель трудового обучения с дополнительной специальностью организатор технического творчества. Четырьмя годами позже он также окончил Тюменский государственный университет по специальности "Юриспруденция".

Сразу после этого будущий глава муниципалитета, помимо работы в образовательной сфере, начал трудиться на разных должностях в администрации Абатского муниципального района. В 2011 г. он был назначен главой администрации района, а спустя еще четыре года - избран главой района.

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Кресло главы Абатского муниципального района осталось за Игорем Васильевым

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Теги: Абатский муниципалитет, глава района, Игорь Васильев



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