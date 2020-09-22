В Иркутской области из-за землетрясения введен режим повышенной готовности

В нескольких территориях Иркутской области после сегодняшнего ночного землетрясения введен режим повышенной готовности.

Напомним, в ночь на 22 сентября в Иркутской области произошло три подземных толчка магнитудой 5,9. Эпицентр находился в 15 километрах от поселка Култук Слюдянского района. Толчки ощущались центральных и южных районах региона.

"Сегодня ночью были сформированы рабочие группы, которые ведут обследование территорий, в которых ощущалось землетрясение. Муниципальным властям совместно со спецподразделениями необходимо провести обследование систем жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимых объектов. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало", - сообщил на заседании комиссии по ЧС глава региона Игорь Кобзев.

В Слюдянском районе в два часа ночи аварийно отключилась электроэнергия, без нее остались более тысячи человек. Из-за землетрясения пришлось остановить движение поездов по Восточно-Сибирской железной дороге между станциями Большой Луг и Байкальск. После обследования, которое не выявило разрушений, движение поездов было возобновлено.