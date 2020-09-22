В экономику Тюменской области в 2020 году инвестируют свыше 323 миллиардов рублей

Инвестиционные вложения в экономику Тюменской области текущего года должны составить 323,6 млрд руб. Однако такой исход возможен, только при успешной реализации программы инвестиционного развития области. Об этом заявил глава региона Александр Моор в интервью с ТАСС на XI Тюменском нефтегазовом форуме (ТНФ). По его словам, инвестиции пойдут в первую очередь в нефтесервисное оборудование и услуги, нефтехимию и переработку полимеров, а также сферы лесопромышленного комплекса, туризма, агропромышленного комплекса и добычи нефти.

Глава региона также заявил, что в случае успешной реализации программы, в 2021 г. инвестиционные вложения составят уже 364 млрд руб. Данные статистики за I полугодие текущего года показывают рост инвестиций порядка 109% к аналогичному периоду прошлого.

"Пандемия коронавирусной инфекции усугубила сложившийся тренд на высокую волатильность и неопределенность. Эта ситуация может затормозить экономическое развитие региона. И в этой связи необходимость диверсификации и усиления собственной производственной базы в различных отраслях - одна из приоритетных задач региона на ближайшие пять лет", - резюмировал глава региона.