22 Сентября 2020
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чиновник, взятка, наручники (2015) | Фото: ngs24.ru

22 уголовных дела возбуждено по итогам проверок в Роскосмосе

22 уголовных дела было возбуждено по итогам внутреннего аудита Роскосмоса в 2019-2020 годах. Неизвестно, правда, о каких преступлениях идет речь: были ли это хищения бюджетных средств, злоупотребления или превышения полномочий, передает РБК, ссылаясь на главу службы внутреннего аудита госкорпорации Артема Мельникова.
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Одно из самых громких дел – хищение бюджетных средств в корпорации "Стратегические пункты управления". Речь идет о суммах в 2 млрд руб. под следствием сейчас находится экс-глава корпорации Владимир Полянский. Интересно, что в прошлом году в отношении Полянского уже возбуждалось уголовное дело – тогда он обвинялся в незаконной выплате самому себе "золотого парашюта" в размере 4,8 млн руб.

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22 уголовных дела возбуждено по итогам проверок в Роскосмосе

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Теги: уголовное дело, внутренний аудит, роскосмос, проверка, хищения, бюджетные средства



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