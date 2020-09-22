22 уголовных дела возбуждено по итогам проверок в Роскосмосе

22 уголовных дела было возбуждено по итогам внутреннего аудита Роскосмоса в 2019-2020 годах. Неизвестно, правда, о каких преступлениях идет речь: были ли это хищения бюджетных средств, злоупотребления или превышения полномочий, передает РБК, ссылаясь на главу службы внутреннего аудита госкорпорации Артема Мельникова.

Одно из самых громких дел – хищение бюджетных средств в корпорации "Стратегические пункты управления". Речь идет о суммах в 2 млрд руб. под следствием сейчас находится экс-глава корпорации Владимир Полянский. Интересно, что в прошлом году в отношении Полянского уже возбуждалось уголовное дело – тогда он обвинялся в незаконной выплате самому себе "золотого парашюта" в размере 4,8 млн руб.