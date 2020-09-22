Моор оценил потери бюджета Тюменской области от коронавируса

Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил ущерб, который нанесла региональному бюджету пандемия, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"По нашим оценкам, область может недополучить около 20% от запланированного в 2020 г. дохода или 36 млрд руб. При этом около 70% поступлений в казну составляют налоги на прибыль, а они зависят от цены на нефть и курса рубля", - сказал Моор в интервью ТАСС.

Напомним, ранее глава областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщила, что власти не планируют вводить в регионе режима самоизоляции.