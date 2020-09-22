22 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале ищут пропавшего вместе с автомобилем мужчину

На Среднем Урале разыскивают пропавшего без вести мужчину. Полиция обращается за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, разыскивается Виктор Малыгин 1961 года рождения. 19 сентября этого года он уехал на автомобиле "УАЗ Патриот" из дома в поселке Сосновый Бор Артемовского района. С тех пор ни мужчину, ни его машины никто не видел.

Приметы: рост 172 см, глаза серые, нос прямой небольшой, губы тонкие. Худощавого телосложения, короткая стрижка, седые волосы. Был одет в камуфляжный костюм зеленого цвета.

Виктор Малыгин(2020)|Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

"Если вы знаете о местонахождении Виктора Малыгина, просим сообщить по телефонам: 8 (34363) 2-12-02, 5-99-02, или 02. Также можно написать в социальные сети ОМВД России по Артемовскому району", - добавили в ведомстве.

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На Среднем Урале ищут пропавшего вместе с автомобилем мужчину

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Теги: розыск, мужчина, пропал, МВД



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