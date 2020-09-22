22 Сентября 2020
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Переболевшие лихорадкой денге, возможно, имеют иммунитет к коронавирусу

Люди, переболевшие лихорадкой денге, возможно, приобретают иммунитет к коронавирусу. Об этом говорится в еще не опубликованном исследовании профессора Университета Дьюка (США) Мигеля Николелиса. Его группа, как пишет Reuters, сравнила географию распространения коронавируса и лихорадки денге в 2019 и 2020 годах.

Николелис обнаружил, что в местах, где показатели заражения коронавируса были ниже или отмечался более медленный рост заболеваемости, в прошлом или в этом году происходили вспышки лихорадки.

"Это поразительное открытие поднимает интригующий вопрос существования иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2", - говорится в исследовании.

"Если эта гипотеза окажется верной, это может означать, что вирус денге или иммунизация эффективной и безопасной вакциной против лихорадки денге может обеспечить определенный уровень иммунологической защиты от коронавируса", - отмечает автор исследования.

Николелис упоминает и исследования, которые показали, что люди с антителами к лихорадке денге иногда могут давать ложноположительные результаты анализа на антитела к COVID-19, даже если они никогда не были инфицированы коронавирусом.

"Такого никто не мог ожидать, поскольку эти два вируса принадлежат к совершенно разным семействам", - отметил Николелис, добавив, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы доказать наличие связи.

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Переболевшие лихорадкой денге, возможно, имеют иммунитет к коронавирусу

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Теги: лихорадка денге, иммунитет, антитела, коронавирус



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