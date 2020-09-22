22 Сентября 2020
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Экономика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

СМИ: мебельные салоны в многоквартирных домах оказались под запретом

Российская Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности пытается отменить наложенный МЧС запрет на размещение в многоквартирных жилых домах мебельных магазинов.

Данную инициативу уже поддержал Минпромторг. Участники рынка выразили уверенность в том, что новое требование может привести к закрытию 17% профильных магазинов. Это приведет к падению продаж на 20%. Найти новые площади для размещения торговых точек продавцы мебели не смогли из-за отсутствия переходного периода. Запрет был введен в августе текущего года.

Исполнительный директор ГК "Пожарный центр" Александр Старостин говорит, что большое количество мебели, ковров и лакокрасочных материалов действительно повышает горючую нагрузку на несущие конструкции здания. 

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности  утверждают, что дополнительной пожарной опасности магазины в жилых домах не создают: обычно там находятся выставочные образцы и не происходит складирования большого объема продукции, а мебели в пересчете на занимаемую площадь не больше чем в обычной квартире. 

Сегодня в России работают 61,9 тыс. мебельных магазинов, шоурумов и салонов. Из них 10,7 тыс.— располагаются в многоквартирных жилых домах, пишет "Коммерсант".

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СМИ: мебельные салоны в многоквартирных домах оказались под запретом

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Теги: дома, торговля, бизнес



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