Свердловская школьница избивала учеников младших классов

В следственные органы поступила информация о том, что 16-летняя ученица школы №1 города Артёмовского применяла физическое насилие к младшим учащимся.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, не смотря на это, необходимых мер воздействия к школьнице со стороны органов системы профилактики не применяется.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

Ранее следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга была организована доследственная проверка после сообщений о конфликтном поведении школьника.

Он нарушил права учеников и учителей. Кроме того, в следственных органах заявили об отсутствии надлежащей реакции на это со стороны руководства школы.

По данным СМИ, в школе № 74 ученик третьего класса терроризирует учеников, угрожает им расправой, тычет в них карандашами, забирает вещи, матерится, дерется и срывает уроки. Однажды он принес в школу нож. По этой причине дети боятся ходить в школу.