22 Сентября 2020
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"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

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В Екатеринбурге "Митсубиси Лансер" задавил пешехода

В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства автоаварии, в которой погиб пешеход.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, ДТП произошло вечером 21 августа на 17 км Полевского тракта. Водитель "Митсубиси Лансер", двигаясь в сторону поселка Горный Щит, наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате автоаварии мужчина-пешеход скончался на месте. "Митсубиси Лансер" управлял  мужчина 1995 года рождения. По его словам, во время движения на трассу неожиданно вышел пешеход - водитель предпринял меры экстренного торможения, но наезда избежать не удалось.

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В Екатеринбурге "Митсубиси Лансер" задавил пешехода

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Теги: Екатеринбург, ДТП



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