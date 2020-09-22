В Екатеринбурге "Митсубиси Лансер" задавил пешехода

В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства автоаварии, в которой погиб пешеход.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, ДТП произошло вечером 21 августа на 17 км Полевского тракта. Водитель "Митсубиси Лансер", двигаясь в сторону поселка Горный Щит, наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате автоаварии мужчина-пешеход скончался на месте. "Митсубиси Лансер" управлял мужчина 1995 года рождения. По его словам, во время движения на трассу неожиданно вышел пешеход - водитель предпринял меры экстренного торможения, но наезда избежать не удалось.