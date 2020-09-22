ООН: пандемия коронавируса застала мир врасплох

Пандемия COVID-19 застала врасплох страны Организации объединенной нации.

Как следует из декларации Генеральной ассамблеи ООН, "необходимо лучше готовиться не только к кризисам в области здравоохранения, но и к другим проблемным и кризисным ситуациям". В документе отмечается о готовности срочно ускорить разработку и производство новых вакцин, лекарств и медицинского оборудования, доступ к которым должен быть всеобщим, сообщает "Коммерсант".

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения заявила, что человечеству нужно заняться подготовкой к новой эпидемии коронавируса.

О необходимости таких шагов организация намерена заявить на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ООН рассчитывают на более активную поддержку инициативы по ускорению доступа к средствам борьбы с COVID-19, а также на подтверждение государствами приверженности выполнению Целей устойчивого развития.