У челябинской больницы нашли коробку с историями болезней

Коробку с историями болезней обнаружили у больницы № 8 в Челябинске.

Однако никакой утечки информации не произошло — в них были написаны ненастоящие диагнозы вымышленных пациентов. Как сообщила замначальника управления, начальник отдела по связям со СМИ управления Ксения Дурманова, в коробках были учебные тетради студентов кафедры акушерства и гинекологии, где разбирались случаи заболеваний несуществующих пациентов с несуществующими диагнозами.

"Это не бактериологическое оружие, не пробирки с кровью", — отметила Дурманова, сообщает телеканал "360".