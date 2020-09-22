22 Сентября 2020
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Лаборатория управления Роспотребнадзора по Свердловской области (2010) | Фото: Накануне.RU

Допущена до испытаний вакцина Центра имени Чумакова

Министерство здравоохранения России разрешило проводить клинические испытания вакцины от COVID-19, которую разрабатывал федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.

Испытания пройдут в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В них примут участие более 3 тыс. добровольцев. О сроках испытаний Минздрав не сообщает. По данным гендиректора Центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова, они завершатся в ноябре, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, массовая бесплатная вакцинация от коронавируса начнется в Московской области в декабре или в январе следующего года, когда будет зарегистрирована вакцина.

Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, прививки начнут делать, "как только пройдут все регистрационные мероприятия".

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Допущена до испытаний вакцина Центра имени Чумакова

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Теги: коронавирус, вакцина



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