Допущена до испытаний вакцина Центра имени Чумакова

Министерство здравоохранения России разрешило проводить клинические испытания вакцины от COVID-19, которую разрабатывал федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.

Испытания пройдут в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В них примут участие более 3 тыс. добровольцев. О сроках испытаний Минздрав не сообщает. По данным гендиректора Центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова, они завершатся в ноябре, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, массовая бесплатная вакцинация от коронавируса начнется в Московской области в декабре или в январе следующего года, когда будет зарегистрирована вакцина.

Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, прививки начнут делать, "как только пройдут все регистрационные мероприятия".