22 Сентября 2020
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Политика Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Зеленский отказался уходить в отставку из-за ошибки

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что не вовремя подал информацию об изменениях в имущественном состоянии его семьи в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из-за ошибки.

Таким образом, он прокомментировал электронную петицию с требованием его отставки, которая появилась на сайте президента 8 июля. Петицию подписали более 25 тыс. человек. Как сообщил политтехнолог Виктор Уколов Зеленский не задекларировал "огромную сумму" от продажи облигаций внутреннего государственного займа.

Как ответил глава государства, несвоевременное информирование об имущественном состоянии его семьи не связано с корыстными мотивами, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства, сообщает РБК.

Как сообщалось, на Украине раскручивается скандал с обвинениями власти и лично президента Владимира Зеленского в госизмене. Он будто бы виноват в том, что не доставил на Украину задержанных в Минске россиян, а возможно, специально подыграл России, сорвав спланированную операцию. История раскручивается политическими силами, ориентирующимися на бывшего президента Петра Порошенко.

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Зеленский отказался уходить в отставку из-за ошибки

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Теги: Зеленский, президент, Украина



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