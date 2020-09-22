Путин повысил оклады судьям

Должностные оклады российских судей, начиная с мировых судей, с 1 октября будут повышены на 3%, следует из указа президент РФ Владимира Путина.

Речь идет о повышении в 1,03 раза должностных окладов судей Конституционного суда, Верховного Суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, должностные оклады работников федеральных госорганов России повысят в 1,03 раза.

Это произойдет с 1 октября 2020 года, следует из постановления на официальном портале правовой информации.

Речь идет о тех, кто занимает должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.