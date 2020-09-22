Академик РАН назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса

Стало известно, кому противопоказано вакцинироваться от коронавируса.

Как сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов, ограничения касаются людей с иммунодефицитами. При этом противопоказания не будут касаться аутоиммунных, ревматологических и онкологических заболеваний.

Эксперт подчеркнул, что определяющими станут указания министерства здравоохранения России по итогам третьей фазы исследования отечественной вакцины "Спутник V", пишут "Известия".

Как сообщалось, массовая бесплатная вакцинация от коронавируса начнется в Московской области в декабре или в январе следующего года, когда будет зарегистрирована вакцина.

Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, прививки начнут делать, "как только пройдут все регистрационные мероприятия".