Академик РАН назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса
Стало известно, кому противопоказано вакцинироваться от коронавируса.
Как сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов, ограничения касаются людей с иммунодефицитами. При этом противопоказания не будут касаться аутоиммунных, ревматологических и онкологических заболеваний.
Эксперт подчеркнул, что определяющими станут указания министерства здравоохранения России по итогам третьей фазы исследования отечественной вакцины "Спутник V", пишут "Известия".
Как сообщалось, массовая бесплатная вакцинация от коронавируса начнется в Московской области в декабре или в январе следующего года, когда будет зарегистрирована вакцина.
Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, прививки начнут делать, "как только пройдут все регистрационные мероприятия".