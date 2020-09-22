22 Сентября 2020
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Происшествия Сибирский ФО
Сейсмограф шкала землетрясения (2011) | Фото:fr.worldpoi.info

Землетрясение в Иркутске: введен режим повышенной готовности

В Иркутске введен режим повышенной готовности после землетрясения, которое случилось ночью 22 сентября.

Дежурные службы собирают информации о последствиях подземных толчков. Сила землетрясения в эпицентре составила 8,1 балла. Первый подземный толчок с наибольшей магнитудой произошло в 21:05 мск, второй - в 21:20 мск. Эпицентр землетрясений находился в 15 км от населенного пункта Култук. 

Жители четырех районов Бурятии сообщили, что также ощутили подземные толчки. Там ведется обследование зданий, сообщает ТАСС.

Напомним, в марте жителей Курильского острова Парамушир эвакуировали в связи с угрозой цунами после землетрясения. Также около 400 человек эвакуировали в Северо-Курильске. Магнитуда землетрясения составила 7.2.

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Землетрясение в Иркутске: введен режим повышенной готовности

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Теги: Иркутск, землетрясение



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