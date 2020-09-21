Пашаев может попасть под "уголовку" из-за возможного мошенничества с квартирой столичной семьи

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Москва
Эльман Пашаев (2020) | Фото: Telegram/Mash

Пашаев может попасть под "уголовку" из-за возможного мошенничества с квартирой столичной семьи

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных противоправных действиях адвоката Эльмана Пашаева. В частности, ранее стало известно, что Пашаев, возможно, причастен к мошенничеству с квартирой одной из московских семей, в результате которого последняя лишилась квадратных метров, сообщили Накануне.RU в СК.

Пашаев якобы обманом прописался в квартире пострадавших, а позже приватизировал жилплощадь. Бастрыкин поручил изучить все озвученные обстоятельства, дать им всестороннюю правовую оценку, приняв меры к восстановлению нарушенных прав.

Напомним, актер Михаил Ефремов, который получил восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП, считает, что Эльман Пашаев его подставил. В связи с этим артист отказался от услуг адвоката и заявил, что тот "ни в коем случае не будет представлять его интересы" при обжаловании приговора. После этого Министерство Юстиции РФ заявило о дальнейшем внесении представления в отношении адвоката, защищавшего Михаила Ефремова, Эльмана Пашаева о лишении его статуса адвоката. В итоге он потерял статус на год.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пашаев может попасть под "уголовку" из-за возможного мошенничества с квартирой столичной семьи

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Эльман Пашаев, Александр Бастрыкин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети