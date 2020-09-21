Пашаев может попасть под "уголовку" из-за возможного мошенничества с квартирой столичной семьи

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных противоправных действиях адвоката Эльмана Пашаева. В частности, ранее стало известно, что Пашаев, возможно, причастен к мошенничеству с квартирой одной из московских семей, в результате которого последняя лишилась квадратных метров, сообщили Накануне.RU в СК.

Пашаев якобы обманом прописался в квартире пострадавших, а позже приватизировал жилплощадь. Бастрыкин поручил изучить все озвученные обстоятельства, дать им всестороннюю правовую оценку, приняв меры к восстановлению нарушенных прав.

Напомним, актер Михаил Ефремов, который получил восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП, считает, что Эльман Пашаев его подставил. В связи с этим артист отказался от услуг адвоката и заявил, что тот "ни в коем случае не будет представлять его интересы" при обжаловании приговора. После этого Министерство Юстиции РФ заявило о дальнейшем внесении представления в отношении адвоката, защищавшего Михаила Ефремова, Эльмана Пашаева о лишении его статуса адвоката. В итоге он потерял статус на год.