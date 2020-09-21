Екатеринбургский депутат хочет обязать спикера гордумы отчитываться о своей работе, как мэр

Спикера Екатеринбургской городской думы хотят обязать отчитываться о своей работе. Данную инициативу предложил депутат Александр Колесников. Как рассказал народный избранник в беседе с Накануне.RU предложение не является новым.

«Это старая инициатива. Вносил еще весной. Пусть спикер отчитывается. Наша комиссия по горхозу же отчитывается, так что пусть это делает и председатель думы тоже», - сказал справоросс.

При этом политик заверил, что такое предложение не относится персонально к Игорю Володину. Также он отметил, что между ними нет политической борьбы.