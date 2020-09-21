21 Сентября 2020
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Борис Рыжий (2020) | Фото: stihi.ru

«Я прожил тут лучшие 10 лет жизни»: в Екатеринбурге возле дома Бориса Рыжего установили стенд

В Екатеринбурге установили памятный стенд возле дома, где провел свое детство самый талантливый поэт своего поколения Борис Рыжий. В доме № 44 по улице Титова стихотворец прожил с 1980 по 1991 годы. Как передает Накануне.RU, знак был воздвигнут компанией «Атомстройкомплекс».

На табличке размещен портрет поэта, строчки из его стихотворения «Помнишь дождь на улице Титова» и содержание его предсмертной записки.

Во время интервью в 2000 году 25 – летний Борис Рыжий  говорил, что провел в этом доме лучшую часть своей жизни , - 10 лет.

Борис Рыжий своими стихами прославил Свердловск на всю Европу. Его стихи издавались в Голландии и другие европейских странах. Ряд известных рок – групп записали на его стихи песни. За свое творчество он был удостоен премии «Антибукер». Борис Рыжий покончил с собой в ночь на 7 мая 2001 года в возрасте 26 лет.

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«Я прожил тут лучшие 10 лет жизни»: в Екатеринбурге возле дома Бориса Рыжего установили стенд

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Теги: Борис Рыжий, табличка, улица Титова, Екатеринбург



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