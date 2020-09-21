Глава Нижневартовска высоко оценил качество ремонта "Детской школы искусств №1"

Глава Нижневартовска Василий Тихонов совершил рабочую поездку в первую детскую школу искусств и крытый тренировочный хоккейный корт, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В "Детской школе искусств №1" учатся 935 детей. Она – победитель Общероссийского конкурса "50 лучших детских школ искусств" и регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Во время каникул в школе отремонтированы хореографический зал, учебные классы, гримёрки театрального отделения, часть коридоров и служебных помещений. В учреждении соблюдают меры дезинфекции, используют средства индивидуальной защиты и антисептики, организована термометрия.

Тихонову рассказали о достижениях воспитанников школы в области хореографии, музыки и художественного искусства. Лауреат многочисленных творческих конкурсов, ученица по классу скрипки Юлия Портянко исполнила "Тарантеллу" Джорджа Эллертона. По мнению преподавателя по классу скрипки Гульшан Максимовой, сегодня в школе созданы все условия для успешного творческого труда.

В фойе второго этажа школы организована выставка обучающихся и преподавателя художественного отделения Натальи Цыбиной "Учитель и ученики". На выставке представлен опыт совместной работы воспитанников и наставника: живописные натюрморты, этюды, портреты и зарисовки.

"Здесь можно увидеть работы семи учеников, в том числе одного воспитанника с ограниченными возможностями здоровья. - рассказа Наталья Цыбина. – Сегодня мы развиваем методическую базу для работы с детьми с ОВЗ. На примере этой выставки показано, что юные художники демонстрируют высокие результаты, если им преподносить учебную программу в форме мастер-классов. Рисуя вместе с учениками и являясь соучастником творческого процесса, художник-преподаватель находится не над детьми, а сотрудничает вместе с ними".

Тихонов отметил, что в школе красиво, комфортно и уютно, пожелал коллективу дальнейшего развития и поздравил директора Ирину Чижевскую, которая в 2020 г. стала победителем Всероссийского открытого конкурса "Лучшие руководители РФ", победителем Всероссийского конкурса "Женщина-Лидер. XXI век".

"В 2021 году в рамках национального проекта "Культура", - рассказала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская, - первой школе искусств будет выделено порядка 27 млн руб. На эти средства в школе обновят парк инструментов, купят специальную литературу, интерактивное оборудование, учебную мебель. Нацпроект – это возможность не просто обновить, а модернизировать школу, сделать ее более комфортной. При составлении заявки для участия в нацпроекте мы учитывали мнение педагогов и родителей".

Новая бросковая зона обустроена на крытом хоккейном корте. За счёт средств государственной программы Югры "Развитие физической культуры и спорта" приобретено оборудование на сумму около 2 млн руб.: пластиковые хоккейные борта, синтетической лед, улавливающие сетки, хоккейные ворота, тренажер "Обратный пас", манекены вратаря. Финансирование велось, в том числе, в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни", который входит в нацпроект "Демография".

"Глава города дал поручение. Мы над ним работали. И теперь у нас появился новый зал для занятий, - рассказал директор "СШОР "Самотлор" Олег Евсин. - Ремонт сделан, оборудование установлено. За счёт внебюджетных и спонсорских средств, а также федерации хоккея Югры сегодня мы приобрели новую формы для юных хоккеистов из многодетных семей, а также спортсменов, остро нуждающихся в спортивной экипировке".

Мэр поблагодарил коллектив спортивного учреждения за проделанную работу и отметил, что создание бросковой зоны – начало масштабной реконструкции ледового корта.

"Мы продолжаем проект реконструкции, - рассказал Василий Тихонов. – На первом этапе планируется создание двух дополнительных залов – еще одного ледового корта и тренировочной, так называемой сухой, зоны. Второй этап – объединение всех объектов под одной крышей. Безусловно, мы сохраним имеющийся зал. Одна из наших целей – создать дополнительные площадки для проведения соревнований".

Проект реконструкции крытого тренировочного хоккейного корта осуществляется на средства компании "Транснефть". Презентация проекта запланирована на начало 2021 г.