Рынок труда в России восстанавливается за счет найма на низкие ставки – СберИндекс

Российский рынок труда восстанавливается далеко не так быстро, как хотелось бы. Так, падение общего объема выплаченного фонда оплаты труда в августе составило 1,1% относительно тренда начала 2020 года. Это лучше, чем во время пика эпидемии в мае (6-7%), но значительно больше, чем до кризиса, отмечают аналитики лаборатории СберИндекс.

По данным Сбербанка, номинальные начисленные зарплаты в последний месяц лета выросли на 4,2% к аналогичному периоду прошлого года. Это на 0,6% выше инфляции и существенно меньше показателей до пандемии (тогда прирост был близок к 10%).

"Аналитики СберИндекса полагают, что рынок труда восстанавливается за счёт найма по более низким ставкам. Отклонение величины заработной платы от трендового уровня заметно сильнее, чем суммы ФОТ в целом. По итогам августа оно достигает –4,5%", - говорится в релизе Сбербанка.

Наибольшее падение зарплат наблюдается в сегментах "гостиницы и общепит" (-12,3% к началу года) и "транспортировка и хранение" (-8,6%). В то же в ремя в августе прирост зарплат врачей составил 13,7% к началу года: "Это также единственная часть рынка труда, где аналитики СберИндекса наблюдают рост доходов за всё время пандемии".

По данным лаборатории, в трех регионах России в августе динамика зарплат восстановилась до уровня допандемийных показателей: это Архангельская и Пензенская области и Мордовия.