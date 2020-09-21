Против властей Москвы подан судебный иск из-за слежки за жителями

Волонтер общественной организации "Роскомсвобода" Анна Кузнецова подала в Тверской районный суд Москвы административный иск к департаменту информационных технологий (ДИТ) мэрии и ГУ МВД Москвы с требованием прекратить использование уличной системы распознавания лиц, что является технологией слежки за гражданами, и регламентировать работу подобных систем, пишет "Коммерсант".

Сообщается, что Кузнецова "нашла в интернете барыгу, торгующего данными, и анонимно заказала "пробив" своего лица". Предоставив ему свое фото, она за 16 тыс. рублей через два дня получила отчет за предыдущий месяц с подробной информацией о том, где ее лицо было зафиксировано.

Это, вероятно, доказывает, что власти следят за гражданами . А также дает возможность любому за небольшие деньги получить данные о передвижении "заказываемого" человека , что нарушает конституционное право на частную жизнь.

В ДИТ уверяют, что доступ к этим данным получают только уполномоченные сотрудники ведомств. Но случай Кузнецовой, видимо, показывает, что это предоставляет широчайшие возможности для преступников - они могут выследить любого человека, получив досье о местах его пребывания за любой промежуток времени. Ведь, по данным московской мэрии, в городе установлено почти 200 тыс. камер видеонаблюдения.

Издание также пишет со ссылкой на источник в "цифровых властях", что доступ к камерам может получить почти любой человек, "занимающийся взломом на самом примитивном уровне". При этом в графе "цели" госконтрактов по передаче видеопотоков с камер в единый центр хранения данных ДИТ записана "возможность передачи данных на возмездной основе". То есть подразумевается, что данные о передвижении граждан могут продаваться .

Интересно, что пресс-служба ДИТ заверяет: "Записи с камер городской системы видеонаблюдения представляют собой исключительно изображения и не содержат персональных данных граждан".

Но так как "исключительно изображения" автоматически становятся идентификаторами человека, то это равносильно предоставлению человеком всех своих персональных данных перед каждой камерой , которые, как показывает случай Кузнецовой, можно легко купить.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре 2019 года "Роскомсвобода" уже пыталась запретить мэрии Москвы использовать систему распознавания лиц, но безрезультатно. В марте мэр города Сергей Собянин заявлял, что с помощью камер слежения будут искать нарушителей режима изоляции. Власти Москвы также собираются установить камеры слежения в метро.

Что касается проблемы распознавания лиц, то специалист в области информационных технологий и социальных сетей, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов считает, что уже давно пора принять Цифровой кодекс, разрешающий, в частности, распознавание лиц только в двух случаях: в пространственно-временной окрестности какого-то инцидента (нарушения, преступления) и при поиске разыскиваемых преступников. Во всех остальных случаях, он считает, допустима только аналоговая съемка, которая делает практически невозможным распознавание лиц искусственным интеллектом в автоматическом режиме.