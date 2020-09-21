Против властей Москвы подан судебный иск из-за слежки за жителями
Волонтер общественной организации "Роскомсвобода" Анна Кузнецова подала в Тверской районный суд Москвы административный иск к департаменту информационных технологий (ДИТ) мэрии и ГУ МВД Москвы с требованием прекратить использование уличной системы распознавания лиц, что является технологией слежки за гражданами, и регламентировать работу подобных систем, пишет "Коммерсант".
Сообщается, что Кузнецова "нашла в интернете барыгу, торгующего данными, и анонимно заказала "пробив" своего лица". Предоставив ему свое фото, она за 16 тыс. рублей через два дня получила отчет за предыдущий месяц с подробной информацией о том, где ее лицо было зафиксировано.
Это, вероятно, доказывает, что власти следят за гражданами. А также дает возможность любому за небольшие деньги получить данные о передвижении "заказываемого" человека, что нарушает конституционное право на частную жизнь.
В ДИТ уверяют, что доступ к этим данным получают только уполномоченные сотрудники ведомств. Но случай Кузнецовой, видимо, показывает, что это предоставляет широчайшие возможности для преступников - они могут выследить любого человека, получив досье о местах его пребывания за любой промежуток времени. Ведь, по данным московской мэрии, в городе установлено почти 200 тыс. камер видеонаблюдения.
Издание также пишет со ссылкой на источник в "цифровых властях", что доступ к камерам может получить почти любой человек, "занимающийся взломом на самом примитивном уровне". При этом в графе "цели" госконтрактов по передаче видеопотоков с камер в единый центр хранения данных ДИТ записана "возможность передачи данных на возмездной основе". То есть подразумевается, что данные о передвижении граждан могут продаваться.
Интересно, что пресс-служба ДИТ заверяет: "Записи с камер городской системы видеонаблюдения представляют собой исключительно изображения и не содержат персональных данных граждан".
Но так как "исключительно изображения" автоматически становятся идентификаторами человека, то это равносильно предоставлению человеком всех своих персональных данных перед каждой камерой, которые, как показывает случай Кузнецовой, можно легко купить.
Как сообщало Накануне.RU, в октябре 2019 года "Роскомсвобода" уже пыталась запретить мэрии Москвы использовать систему распознавания лиц, но безрезультатно. В марте мэр города Сергей Собянин заявлял, что с помощью камер слежения будут искать нарушителей режима изоляции. Власти Москвы также собираются установить камеры слежения в метро.
Что касается проблемы распознавания лиц, то специалист в области информационных технологий и социальных сетей, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов считает, что уже давно пора принять Цифровой кодекс, разрешающий, в частности, распознавание лиц только в двух случаях: в пространственно-временной окрестности какого-то инцидента (нарушения, преступления) и при поиске разыскиваемых преступников. Во всех остальных случаях, он считает, допустима только аналоговая съемка, которая делает практически невозможным распознавание лиц искусственным интеллектом в автоматическом режиме.