21 Сентября 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России За рубежом
Алексей Навальный (2020) | Фото: Global Look Press/Sobesednik.ru

Полиция опросила 200 человек по делу Навального

Следователи полицейского управления на транспорте по СФО отчитались о ходе доследственной проверки по инциденту с Алексеем Навальным.

Напомним, он был госпитализирован в Омске 20 августа, потом перевезен в Германию, где и находится до сих пор. Российские эксперты, врачи и следователи не обнаружили признаков отравления, а вот их европейские коллеги говорят об обратном, мол, создателя ФБК пытались отравить ядом из группы отравляющих веществ "Новичок".

В сообщении полиции говорится, что по делу было опрошено около 200 человек. Их показания должны помочь восстановить картину произошедшего. "Это граждане, которые контактировали с Навальным либо были очевидцами его пребывания в Томске и Томской области, а также часть пассажиров, летевших в одном самолете с ним", - отмечают в полиции.

Также следователи проверяют версии, появляющиеся в СМИ и соцсетях. "В частности, следователями повторно опрашиваются сотрудники Фонда по борьбе с коррупцией, которые сопровождали Навального во время поездки", - говорится в сообщении.

Полиция также напомнила, что менеджер ФБК Мария Певчих уклонилась от дачи объяснений и улетела из Омска в Германию.

Алексей Навальный|Фото: instagram.com/navalny

Алексей Навальный с семьей в немецкой клинике. Фото: instagram.com/navalny

"Руководством следственного отделения Томского линейного отдела МВД России были направлены запросы об оказании правовой помощи в компетентные органы Федеративной Республики Германия, Королевства Швеция и Французской Республики.  На сегодняшний день ответа от зарубежных коллег не получено", - сообщили в полиции.

Между тем, Навальый, который уже пришел в дееспособное состояние, возмутился отсутствием уголовного дела и потребовал вернуть ему одежду, в которой он был в момент госпитализации. Оппозиционер утверждает, что в Германию он был отправлен "абсолютно голым". По этому поводу в омском минздраве "Интерфаксу" сообщили, что одежду Навального изъяли в ходе проверки следственные органы.

Между тем, в Германии власти не стали подтверждать, что Мария Певчих находится в этой стране. Также власти ФРГ не стали уточнять судьбу бутылки, из которой пил Навальный. Ранее ряд СМИ сообщил, что емкость могла вывезти за границу Певчих. Бутылка, якобы, может являться уликой в деле об отравлении.

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Полиция опросила 200 человек по делу Навального

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Теги: алексей навальный, отравление, доследственная проверка, мария певчих



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