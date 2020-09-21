21 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Крушение легкомоторного самолета в Сургутском районе ХМАО (2020) | Фото: Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

СКР проверит информацию о падении легкомоторного самолета на югорском озере

Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СКР проводят процессуальную проверку информации о падении легкомоторного самолета Че-27 на озеро Высынглор. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе ведомства. В СКР также сообщили, что самолет мог приводниться при попытке взлета.

"В настоящее время следователями выясняются причины данного происшествия, устанавливаются очевидцы, проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, инцидент произошел сегодня в 13.15 местного времени на территории Сургутского района вблизи пос. Угут (ХМАО). На борту находились пилот и один пассажир, которых экстренно эвакуировал спасательный вертолет МИ-8. Пострадавших нет.

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СКР проверит информацию о падении легкомоторного самолета на югорском озере

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Теги: самолет, крушение, падение, озеро Высынглор, СКР, проверка



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